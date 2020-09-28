Ливерпуль – Арсенал: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ
21:55 - Читати українською
Ливерпуль в рамках 3-го тура АПЛ принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 3-го тура АПЛ Ливерпуль – Арсенал начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция от "Setanta Sports" доступна в этой новости, также "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию.
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Стартовые составы
Ливерпуль:
Арсенал:
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