Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон випустив автобіографічну книгу, яка стала приводом для обміну гострих жартів з легендою мерсисайдців Кенні Далглішем.

Оборонець презентував книжку "Robbo: Now You’re Gunna Believe Us", яка отримала схвальні відгуки, в тому числі і від головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа.

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Однак, далеко не всі підтримали Робертсона у творчості. Кенні Далгліш виклав світлину із примірником зі словами: "Роббі, спасибі за книгу. Упевнений, відмінне заспокійливе". Ендрю не забарився із відповіддю, підколовши легенду Ліверпуля та його біографічну книгу. "Сер Кенні завжди відмінно підтримував", – підписав він фото, підклавши книжку Далгліша на місце ніжки стола.

До слова, Робертсон став одним із ключових гравців команди Клоппа, яка принесла Ліверпулю перше чемпіонство за 30 років.

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