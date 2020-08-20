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Ліверпуль анонсував два спаринги під час австрійських зборів

00:45 - Читать на русском
Ліверпуль анонсував два спаринги під час австрійських зборів
Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Тренерський штаб Ліверпуля матиме шанс оцінити своїх гравців на фоні відомих європейських клубів.

 

Мерсисайдці вирішили розбавити щоденні тренування на зборах в Австрії двома спарингами.Суперниками Ліверпуля стануть Штутгарт та Зальцбург, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Підопічні Юргена Клоппа позмагаються з німецькою комадоюю 22 серпня, а через три дні на тренувальну базу "червоних" завітає Зальцбург.

Нагадаємо, вже 29 серпня на Ліверпуль очікує двобій з Арсеналом в рамках Суперкубка Англії.

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Англія Зальцбург Зальцбург Міжсезонні збори Товариські матчі Арсенал - Ліверпуль Товариські матчі Ліверпуль Ліверпуль Штутгарт Штутгарт
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