Ліверпуль презентував виїзну форму на сезон 2020/21 – "червоні" гратимуть в кольорах принципового конкурента

Нова виїзна форма Ліверпуля виконана у блакитних кольорах та доповнена чудернацькими візерунками. Мерсисайдці вже презентували її на своєму офіційному сайті.

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"Я великий шанувальник нової гостьової форми. Мені дуже подобається дизайн та те, як на нього вплинули місто та конкретні аспекти клубу. Я не можу чекати, коли я повернусь, і зіграю в ній у наступному сезоні", – наводить слова капітана Ліверпуля Джордана Хендерсона прес-служба клубу.

Зазначимо, що блакитний колір вже став візитівкою головного конкурента мерсисайдців у чемпіонаті Англії – Манчестер Сіті.

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