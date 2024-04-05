Ливерпуль – Шеффилд – 3:1 – видео голов и обзор матча
09:46 - Читати українською
Ливерпуль на своем поле обыграл Шеффилд Юнайтед, вернувшись на вершину АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
17’ Дарвин Нуньес
90’ Коди Гакпо
Конор Брэдли 58’
17’ Дарвин Нуньес
58’ Конор Брэдли
90’ Коди Гакпо
Ливерпуль владел мячом 83% времени и нанес 29 ударов по воротам Шеффилда, однако результат дался не легко для команды Клоппа. Келлехер уже с первых минут вынужден был спасать хозяев.
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Дарвин курьезно открыл счет, заблокировав диагональ голкипера. В начале второго тайма Шеффилд не менее курьезно отыгрался – мяч от Брэдли проскочил между ног Келлехеру.
Как часто было в этом сезоне, мерсисайдцы вырвали победу в конце матча. Мак Аллистер пушечным ударом попал в "девятку", а Гакпо установил итоговый счет.
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