Ливерпуль на своем поле обыграл Шеффилд Юнайтед, вернувшись на вершину АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Ливерпуль владел мячом 83% времени и нанес 29 ударов по воротам Шеффилда, однако результат дался не легко для команды Клоппа. Келлехер уже с первых минут вынужден был спасать хозяев.

Ливерпуль вернул лидерство в АПЛ, дожав Шеффилд в родных стенах

Дарвин курьезно открыл счет, заблокировав диагональ голкипера. В начале второго тайма Шеффилд не менее курьезно отыгрался – мяч от Брэдли проскочил между ног Келлехеру.

Как часто было в этом сезоне, мерсисайдцы вырвали победу в конце матча. Мак Аллистер пушечным ударом попал в "девятку", а Гакпо установил итоговый счет.