Ліверпуль після вчорашньої перемоги Арсенала опустився на другу позицію, але ситуація була керованою. Мерсисайдці відставали всього на одне очко й незіграний матч проти Шеффілда – безнадійного аутсайдера. Очікувалось, що на Енфілді йому влаштують розгром.

Втім, гості не збирались просто так здаватись. Вже на перших секундах вони могли відкривати рахунок. Робінсон вкинув м'яч з ауту в штрафний, Ахмеджходжіч підрізав його у воротарський майданчик, а Макейті пробив з близької відстані. Келлехер парирував! Подальший кутовий завершився замиканням Трасті – повз дальню стійку!

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Взагалі, до перерви Шеффілд доволі непогано тримав Ліверпуль. У актив підопічних Юргена Клоппа можна занести хіба що класні постріли Макаллістера (трохи неточно) й Собослаї (Грбіч виконав сейв). Втім, ці удари пройшли з-за меж штрафного. Якби не епізод на 17-й хвилині, мерсисайдці взагалі б відправились відпочивати за нулів на табло.

Гостей підвів голкіпер. Грбіч на 17-й хвилині затягнув із виносом під тиском Нуньєса, дозволивши себе накрити. М'яч від ноги Дарвіна влетів у сітку – 1:0! Цей гол виявився єдиним у першому таймі. Юргену Клоппу навряд чи це подобалось.

А по перерві Шеффілд ще й відігратись зумів! Нестримний Макейті відкрився під переведення від Хаммера, переклав м'яч під ліву й запустив подачу в район дальньої стійки. Туди прибіг Хамер, який спробував скинути м'яч вздовж воріт, а Бредлі ненароком підрізав м'яч у власні – 1:1! На Енфілді запахло сенсацією, однак пропущений гол зумів розбудити Ліверпуль.

У останні півгодини на полі була тільки одна команда, а моменти сипались один за одним. На 65-й замикання Ван Дейка з кутового витягнув Грбіч, а постріл з лету із краю штрафного від Робертсона пролетів повз дальню стійку. Це була 74 хвилина, а вже на 77-й господарі відновили перевагу в рахунку. Макаллістер після серії рикошетів підхопив м'яч на лінії півкола й шикарно пробив у дальню дев'ять – 2:1!

Добивати Шеффілд на 82-й та 85-й могли Гакпо і все той же Макаллістер, однак Коді з центру штрафного бахнув по горобцях, а удар Алексіса прийняла на себе хрестовина. Зрештою, на 90-й хвилині Коді відкрився під пас на хід від Робертсона, уникнувши офсайду та влетівши у карний майданчик – а той підставив головою й переправив м'яч у дальній кут. 3:1!

Ліверпуль святкує перемогу й набирає 70 очок, відновивши лідерство в АПЛ. Арсенал тримається у двох залікових балах позаду, Сіті – у трьох. Шеффілд лежить на дні й готується до Чемпіоншипу.