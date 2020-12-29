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Ліверпуль – найкращий клуб 2019-го, а гравець року виступає за іншу команду – Globe Soccer Awards роздав нагороди

21:38 273 Читать на русском
Ліверпуль – найкращий клуб 2019-го, а гравець року виступає за іншу команду – Globe Soccer Awards роздав нагороди
ФК Ліверпуль / Фото Yahoo Sport UK

В Дубаї відбулась церемонія нагородження Globe Soccer Awards-2019.

Ліверпуль на правах тріумфатора Ліги чемпіонів сезону 2018/19 забрав нагороду найкращої команди у минулому році.

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Гравцем року за версією Globe Soccer Awards-2019 став нападник Ювентуса Кріштіану Роналду, який під оплески своєї чарівної дівчини та сина отримав свою статуетку.

Відкриттям року назвали 20-річного форварда мадридського Атлетіко Жоау Феліша, а найкращим тренером – наставника Ліверпуля Юргена Клоппа.

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