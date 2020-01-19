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Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: Клопп емоційно прокоментував перемогу своїх підопічних

19 січня 22:00 722 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: Клопп емоційно прокоментував перемогу своїх підопічних
Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від поєдинку проти МЮ (2:0).

15’ Вірджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах
 
15’ Вірджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах

"Це велике полегшення. Я задоволений нашою грою на 85-90%, ми діяли блискуче і домінували, особливо в першому таймі. Просто неймовірно, скільки енергії ми вклали.

Асист Аліссона та черговий крок мерсисайдців до чемпіонства у відеоогляді Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0

В іншій день ми б забили тричі в першому таймі, а в другій половині до 65-ї хвилини ми повинні були діяти ефективніше. Але потім перевагою заволодів Юнайтед, вони заграли в хороший футбол, і нам довелося захищатися.

Часом ми допускали помилки і недостатньо добре контролювали м'яч. Тому результат гри до кінця залишався відкритим. Але потім ми забили прекрасний, просто чудовий гол в кінці гри. Дуже приємне відчуття", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, перемога над "червоними дияволами" фактично вбила будь-яку інтригу в чемпіонаті Англії. Після 23-х турів АПЛ найближчий переслідувач мерсисайдців Манчестер Сіті відстає від лідера на 16 очок.

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Теги
Англія Ліверпуль - Манчестер Юнайтед Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль Ліверпуль
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