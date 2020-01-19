Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: Клопп емоційно прокоментував перемогу своїх підопічних

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від поєдинку проти МЮ (2:0).

"Це велике полегшення. Я задоволений нашою грою на 85-90%, ми діяли блискуче і домінували, особливо в першому таймі. Просто неймовірно, скільки енергії ми вклали.

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В іншій день ми б забили тричі в першому таймі, а в другій половині до 65-ї хвилини ми повинні були діяти ефективніше. Але потім перевагою заволодів Юнайтед, вони заграли в хороший футбол, і нам довелося захищатися.

Часом ми допускали помилки і недостатньо добре контролювали м'яч. Тому результат гри до кінця залишався відкритим. Але потім ми забили прекрасний, просто чудовий гол в кінці гри. Дуже приємне відчуття", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, перемога над "червоними дияволами" фактично вбила будь-яку інтригу в чемпіонаті Англії. Після 23-х турів АПЛ найближчий переслідувач мерсисайдців Манчестер Сіті відстає від лідера на 16 очок.

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