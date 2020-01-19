Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: Клопп эмоционально прокомментировал победу своих подопечных

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от поединка против МЮ (2:0).

"Это большое облегчение. Я доволен нашей игрой на 85-90%, мы действовали блестяще и доминировали, особенно в первом тайме. Просто невероятно, сколько энергии мы вложили.

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В другой день мы бы забили трижды в первом тайме, а во второй половине до 65-й минуты мы должны были действовать эффективнее. Но потом преимуществом завладел Юнайтед, они заиграли в хороший футбол, и нам пришлось защищаться.

Иногда мы допускали ошибки и недостаточно хорошо контролировали мяч. Поэтому результат игры до конца оставался открытым. Но потом мы забили прекрасный, просто великолепный гол в конце игры. Очень приятное ощущение", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, победа над "красными дьяволами" фактически убила любую интригу в чемпионате Англии. После 23-х туров АПЛ ближайший преследователь мерсисайдцев Манчестер Сити отстает от лидера на 16 очков.

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