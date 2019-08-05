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Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко зізнався, що хотів бити останнім у серії пенальті, але його випередили

19:59 636 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко зізнався, що хотів бити останнім у серії пенальті, але його випередили
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував перемогу над Ліверпулем у Суперкубку Англії.

Суперкубок Англії
Ліверпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сіті
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоель Матіп
 
Рахім Стерлінг 12’
12’ Рахім Стерлінг
77’ Жоель Матіп

"Завжди позитивні емоції отримуєш від будь-яких трофеїв. Гарний початок сезону, але нам є над чим працювати, і радіти немає коли, оскільки перший тур АПЛ вже не за горами.

Пенальті Зінченка і геніальне рятування Вокера у відеоогляді матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті

Звичайно, непросто грати проти Ліверпуля. Вони знайшли свого тренера і проти них завжди складно.

Салах? Думаю, що будь-якому гравцю непросто йому протистояти. Недарма він вважається одним з кращих футболістів на планеті. Дуже було непросто вчора.

Перед серією пенальті тренер запитав: хто буде бити пенальті? Я підняв руку. Звичайно, я хотів бити останнім, але мене випередив Жезус і довелося бити четвертим", – сказав Зінченко Футбол NEWS.

Ліверпуль – Ман Сіті: Зінченко страждає від Салаха, але сміється останнім і бере Суперкубок Англії у казковому матчі

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Габріел Жезус Габріел Жезус Ліверпуль - Манчестер Сіті
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