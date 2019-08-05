Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко зізнався, що хотів бити останнім у серії пенальті, але його випередили

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував перемогу над Ліверпулем у Суперкубку Англії.

"Завжди позитивні емоції отримуєш від будь-яких трофеїв. Гарний початок сезону, але нам є над чим працювати, і радіти немає коли, оскільки перший тур АПЛ вже не за горами.

Пенальті Зінченка і геніальне рятування Вокера у відеоогляді матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті

Звичайно, непросто грати проти Ліверпуля. Вони знайшли свого тренера і проти них завжди складно.

Салах? Думаю, що будь-якому гравцю непросто йому протистояти. Недарма він вважається одним з кращих футболістів на планеті. Дуже було непросто вчора.

Перед серією пенальті тренер запитав: хто буде бити пенальті? Я підняв руку. Звичайно, я хотів бити останнім, але мене випередив Жезус і довелося бити четвертим", – сказав Зінченко Футбол NEWS.

Ліверпуль – Ман Сіті: Зінченко страждає від Салаха, але сміється останнім і бере Суперкубок Англії у казковому матчі