Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко признался, что хотел бить последним в серии пенальти, но его опередили

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал победу над Ливерпулем в Суперкубке Англии.

"Всегда положительные эмоции получаешь от любых трофеев. Хорошее начало сезона, но нам есть над чем работать, и радоваться некогда, поскольку первый тур АПЛ уже не за горами.

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Конечно, непросто играть против Ливерпуля. Они нашли своего тренера и против них всегда сложно.

Салах? Думаю, что любому игроку непросто ему противостоять. Не зря он считается одним из лучших футболистов на планете. Очень было непросто вчера.

Перед серией пенальти тренер спросил: кто будет бить пенальти? Я поднял руку. Конечно, я хотел бить последним, но меня опередил Жезус и пришлось бить четвертым", – сказал Зинченко Футбол NEWS.

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