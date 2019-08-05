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Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко признался, что хотел бить последним в серии пенальти, но его опередили

20:02 17 Читати українською
Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко признался, что хотел бить последним в серии пенальти, но его опередили
Александр Зинченко / ФК Манчестер Сити

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал победу над Ливерпулем в Суперкубке Англии.

Суперкубок Англии
Ливерпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сити
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоэль Матип
 
Рахим Стерлинг 12’
12’ Рахим Стерлинг
77’ Жоэль Матип

"Всегда положительные эмоции получаешь от любых трофеев. Хорошее начало сезона, но нам есть над чем работать, и радоваться некогда, поскольку первый тур АПЛ уже не за горами.

Пенальти Зинченко и гениальное спасение Уокера в видеообзоре матча Ливерпуль – Манчестер Сити

Конечно, непросто играть против Ливерпуля. Они нашли своего тренера и против них всегда сложно.

Салах? Думаю, что любому игроку непросто ему противостоять. Не зря он считается одним из лучших футболистов на планете. Очень было непросто вчера.

Перед серией пенальти тренер спросил: кто будет бить пенальти? Я поднял руку. Конечно, я хотел бить последним, но меня опередил Жезус и пришлось бить четвертым", – сказал Зинченко Футбол NEWS.

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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Габриэл Жезус Габриэл Жезус Ливерпуль - Манчестер Сити
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