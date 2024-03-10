Ліверпуль приймає Манчестер Сіті в рамках 28 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ліверпуль – Манчестер Сіті стартує о 17:45 за київським часом. Пряма трансляція на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

Ліверпуль і Манчестер Сіті спільно з Арсеналом ведуть боротьбу за чемпіонство. Команди в таблиці розділяє лише одне очко. У Юргена Клоппа великі кадрові проблеми, тому в основі виходять деякі резервісти, а Салах і Робертсон розпочинають в запасі.

Стартові склади команд

Ліверпуль: Келлехер – Бредлі, Кванса, ван Дейк, Гомес – Собослай, Ендо, Мак Аллістер – Елліот, Нуньєс, Діас.

Запасні: Адріан, Робертсон, Налло, Цімікас, Макконнелл, Кларк, Салах, Кумас, Гакпо.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Аканджі, Аке – Родрі – Фоден, де Брюйне, Сілва, Альварес – Холанд.

Запасні: Ортега, Діаш, Гвардіол, Гомес, Нуньєш, Льюїс, Ковачіч, Бобб, Доку.

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