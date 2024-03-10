Ливерпуль принимает Манчестер Сити в рамках 28 тура АПЛ. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ливерпуль – Манчестер Сити стартует в 17:45 по киевскому времени. Прямая трансляция на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Ukraine.

Ливерпуль и Манчестер Сити вместе с Арсеналом ведут борьбу за чемпионство. Команды в таблице разделяет лишь одно очко. У Юргена Клоппа большие кадровые проблемы, поэтому в основе выходят некоторые резервисты, а Салах и Робертсон начинают в запасе.

Стартовые составы команд

Ливерпуль: Келлехер – Брэдли, Кванса, ван Дейк, Гомес – Собослай, Эндо, Мак Аллистер – Эллиот, Нуньес, Диас.

Запасные: Адриан, Робертсон, Налло, Цимикас, Макконнелл, Кларк, Салах, Кумас, Гакпо.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Аканджи, Аке – Родри – Фоден, де Брюйне, Силва, Альварес – Холанд.

Запасные: Ортега, Диаш, Гвардиол, Гомес, Нуньеш, Льюис, Ковачич, Бобб, Доку.

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