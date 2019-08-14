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Ліверпуль – Челсі: жінка-арбітр прокоментувала своє призначення матч за Суперкубок УЄФА-2019

18:45 251
Ліверпуль – Челсі: жінка-арбітр прокоментувала своє призначення матч за Суперкубок УЄФА-2019
Стефані Фраппар / фото із соцмереж

Стефані Фраппар, яка буде працювати на поєдинку між Челсі та Ліверпулем, поділилася очікуваннями від гри.

 

"Я думаю, що між жіночим і чоловічим футболом не така велика різниця. Футбол однаковий. Правила ті ж самі, тому я буду діяти так само, як діяла б на жіночій грі.

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Ми довели, що на технічному і фізичному рівні ми такі ж, як чоловіки. Ми не боїмося помилкових рішень. Ми готові.

Звичайно, моє життя після призначення змінилося. Тепер я стала популярною у всьому світі", – цитує Фраппар Liverpool Echo.

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Нагадаємо, матч між Ліверпулем та Челсі відбудеться сьогодні, 14 серпня, у Стамбулі на стадіоні Водафон парк. Початок о 22:00 за київським часом.

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Ліверпуль Ліверпуль Челсі Челсі жінка-арбітр Суперкубок УЄФА Ліверпуль - Челсі
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