Ліверпуль – Челсі: жінка-арбітр прокоментувала своє призначення матч за Суперкубок УЄФА-2019

Стефані Фраппар, яка буде працювати на поєдинку між Челсі та Ліверпулем, поділилася очікуваннями від гри.

"Я думаю, що між жіночим і чоловічим футболом не така велика різниця. Футбол однаковий. Правила ті ж самі, тому я буду діяти так само, як діяла б на жіночій грі.

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Ми довели, що на технічному і фізичному рівні ми такі ж, як чоловіки. Ми не боїмося помилкових рішень. Ми готові.

Звичайно, моє життя після призначення змінилося. Тепер я стала популярною у всьому світі", – цитує Фраппар Liverpool Echo.

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Нагадаємо, матч між Ліверпулем та Челсі відбудеться сьогодні, 14 серпня, у Стамбулі на стадіоні Водафон парк. Початок о 22:00 за київським часом.