Ліверпуль – Челсі: прогноз на Суперкубок УЄФА-2019

Ліверпуль і лондонський Челсі зійдуться у поєдинку за Суперкубок Європи. Який прогноз на матч, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Ліверпуль – Челсі відбудеться 14 серпня у Стамбулі на стадіоні Водафон Парк. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Ліверпуль – Челсі, прогноз букмекерів на матч Суперкубка УЄФА:

На думку авторитетної британської контори William Hill, безумовним фаворитом протистояння є команда Юргена Клоппа. На перемогу мерсисайдців приймають ставки з коефіцієнтом 1,6. Імовірність нічиєї оцінюється балом 4,0. У підсумковий успіх Челсі тут не надто вірять – коефіцієнт 5,5.

Схожі цифри пропонують і австрійці з Bwin. На Ліверпуль можна поставити з балом 1,6. Потенційний тріумф лондонців оцінюється коефіцієнтом 5,5. Нічия теж малоймовірна. Коефіцієнт на неї складає 4,1.

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