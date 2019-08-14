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Ливерпуль – Челси: женщина-арбитр прокомментировала свое назначение матч за Суперкубок УЕФА-2019

18:45 87 Читати українською
Ливерпуль – Челси: женщина-арбитр прокомментировала свое назначение матч за Суперкубок УЕФА-2019
Стефани Фраппар / фото из соцсетей

Стефани Фраппар, которая будет работать на поединке между Челси и Ливерпулем, поделилась ожиданиями от игры.

 

"Я думаю, что между женским и мужским футболом не такая большая разница. Футбол одинаков. Правила те же, поэтому я буду действовать так же, как действовала бы на женской игре.

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Мы доказали, что технически и физически мы такие же, как мужчины. Мы не боимся ошибочных решений. Мы готовы.

Конечно, моя жизнь после назначение изменилось. Теперь я стала популярной во всем мире", – цитирует Фраппар Liverpool Echo.

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Напомним, матч между Ливерпулем и Челси состоится сегодня, 14 августа, в Стамбуле на стадионе Водафон парк. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Суперкубок УЕФА Ливерпуль - Челси Ливерпуль Ливерпуль Челси Челси жінка-арбітр
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