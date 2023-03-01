Термін дії договору оренди стадіону ГелреДоум між Вітессом і власником стадіону формально закінчується 1 жовтня, і клуб ще не досяг домовленості щодо продовження угоди.

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Як інформує Voetbal International, ця ситуація може мати серйозні наслідки для клубу. Згідно з регламентом, усі клуби Ередивізі повинні показати, на якому стадіоні планують грати наступного сезону. Термін подання заявок закінчується 1 березня. Якщо Вітесс не знайде рішення в найближчий місяць, подальше існування клубу в елітному дивізіоні Нідерландів опиниться під загрозою.

Раніше керівництво Вітесса відмовилося від автоматичного продовження оренди використання домашнього стадіону ГелреДоум ще на 20 років на чинних умовах, оскільки його не влаштовувала ціна в розмірі 2 мільйонів євро на рік. Згідно з угодою, Вітессу дозволялося використовувати стадіон тільки в дні матчів.

Рішенням відмовитися продовжувати оренду Вітесс сподівався змусити власника стадіону знизити ціну. Однак власник стадіону Майкл ван де Кейт відмовився.

Вітесс подав до суду, але програв його. Тепер клуб планує подати апеляцію. Слухання у справі відбудуться 9 і 14 березня. Очікується, що мине деякий час, перш ніж рішення буде ухвалено.

Наразі Вітесс посідає 6 місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів.

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