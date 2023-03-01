Витесс не продлил аренду домашнего стадиона, срок которой завершится 1 октября 2023 года.

Срок действия договора аренды стадиона ГелреДоум между Витессом и владельцем стадиона формально истекает 1 октября, и клуб ещё не достиг договорённости о продлении соглашения.

Форвард Динамо может продолжить карьеру в Эредивизи

Как информирует Voetbal International, эта ситуация может иметь серьёзные последствия для клуба. Согласно регламенту, все клубы Эредивизи должны показать, на каком стадионе планируют играть в следующем сезоне. Срок подачи заявок истекает 1 марта. Если Витесс не найдет решения в ближайший месяц, дальнейшее существование клуба в элитном дивизионе Нидерландов окажется под угрозой.

Ранее руководство Витесса отказалось от автоматического продления аренды использования домашнего стадиона ГелреДоум еще на 20 лет на прежних условиях, поскольку его не устраивала цена в размере 2 миллионов евро в год. Согласно договору, Витессу позволялось использовать стадион только в дни матчей.

Решением отказаться продлевать аренду Витесс надеялся вынудить владельца стадиона снизить цену. Однако владелец стадиона Майкл ван де Кейт отказался.

Витесс подал в суд, но проиграл его. Теперь клуб планирует подать апелляцию. Слушания по делу состоятся 9 и 14 марта. Ожидается, что пройдет некоторое время, прежде чем решение будет принято.

В настоящее время Витесс занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Фейеноорд запугивает Шахтер, одержав уверенную победу – соперник "горняков" несется к чемпионству Эредивизи