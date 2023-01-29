Легіонер Динамо Фран Соль, який на правах оренди виступає за Малагу, може перейти у чемпіонат Нідерландів, де свого часу виступав за Віллем ІІ. За повідомленням AD, 30-річним футболістом предметно цікавиться Вітесс.

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Зазначається, що у команди Філліпа Коку нині гостра проблема із нападниками. Окрім цього, "жовто-чорні" борються за виживання і не мають коштів на трансфери, тому можуть розраховувати лише на оренду потенційних новачків.

До слова, раніше керівництво Малаги заявляло, що Соль не входить у їхні плани. Претендентами на гравця називали Сарагосу та Альмерію.

Нагадаємо, Фран Соль перебрався в Динамо у 2019 році з Віллем II за 3,5 млн євро. Невдовзі після переходу іспанець отримав травму, після чого почав їздити по орендах – Тенеріфе, Ейбар і Малага. Його контракт з Динамо розрахований до кінця 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

Вітесс після 19-ти турів йде у турнірній таблиці Ередивізі на 14-й сходинці, маючи у своєму активі 19 очок.

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