Літовченко: Піріч цілував хрестик та клявся дітьми, що розрахується зі мною

Екс-наставник Арсенала-Київ Сергій Літовченко розповів про обіцянки Івіци Піріча розрахуватись з ним.

"З Пірічем ми зустрілися в готелі "Premier Palace" і розмова йшла про фінансову компенсацію. Про те, що три місяці я не отримую заробітну плату і найсмішніше, що, коли команда вийшла в Прем'єр-лігу, це сталося в травні, то навіть за цей місяць мені нічого не виплатили. Президент Арсенала мені клятвено пообіцяв, що всі питання закриє, мовляв, дай мені два-три дні. Я погодився.

Після цього Піріч кудись пропав. Мій юрист вийшов на зв'язок з директором київського клубу Олександром Москаленком, і він відповів наступне: "Мені Піріч сказав дослівно: мовляв, я зустрічався з Літовченком, всі моменти з ним обговорили і знайшли точки дотику. Не переживай". Після цього я став шукати розмови з Пірічем, але він весь час переносив нашу зустріч.

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Потім в WhatsApp обмінювалися голосовими повідомленнями. Я йому кажу: "Івіца, ти ж мені обіцяв. Клявся дітьми. Цілував хрест". Навіть до цього доходило. Тому що я йому чесно говорив в очі, що не вірю його обіцянкам. Він діставав хрестик, цілував його і клявся дітьми. Запевняв, що вирішить фінансове питання протягом тижня. Коли цей термін минув – нічого не відбувалося. Я його знову набирав по телефону і в черговий раз чув одні і ті ж обіцянки. З червня місяця чую одне й те саме", – цитує Літовченка FootBoom.