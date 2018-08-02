Літовченко: Призначення Раванеллі наставником Арсенал-Київ було шоком для мене

Колишній наставник Арсенал-Київ Сергій Літовченко розповів, як клуб вирішив замінити його на Фабріціо Раванеллі.

"Призначення нового головного тренера після того, як ми виконали завдання, вийшли у Прем'єр-лігу на чистому ентузіазмі, було шоком для мене. Але керівництво клубу вирішило інакше. Нам пояснили це стратегією розвитку клубу.

Спочатку повідомили, що Фабріціо Раванеллі буде працювати на посаді менеджера. Це не викликало ніяких заперечень. За фактом його появи в клубі все змінилося. Сказали, що буде два головних тренера одночасно. У той же день мені повідомили, що Раванеллі головний, а я буду його помічником. Але в розмові з самим Фабріціо він категорично заявив, що не бачить мене в тренерському штабі.

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Керівництво клубу відсторонилося від вирішення цього конфлікту. З огляду на те, що у мене чинний контракт, я їздив на всі тренування команди, спостерігаючи за процесом з боку. Через кілька днів мені повідомили, що Раванеллі проти цього і в моїй присутності тренування проводитися не будуть взагалі. Тоді я запропонував керівництву клубу просто розірвати трудові відносини і виплатити мені заборгованість за контрактом.

Так і вирішили, але питання з виплатою боргу затягнулося. На сьогоднішній момент це заборгованість більш ніж за 3 місяці і компенсація за розірвання контракту. Клуб не відмовляється виплачувати, але терміни постійно переносяться", – цитує Літовченка видання Sport Arena.

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