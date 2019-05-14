Літнє трансферне вікно в Англії знову буде коротшим, ніж в інших чемпіонатах

Англійським командам доведеться поспішати під час трансферного періоду.

Англійська Прем'єр-ліга повідомила дати, в які буде відкрите літнє трансферне вікно.

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Вдруге поспіль воно буде скороченим і закриється 8 серпня, за добу до першого матчу АПЛ в сезоні 2019/20. Внутрішні трансфери можна здійснювати з 16 травня, міжнародні – з 11 червня, коли відкриється доступ до системи TMS від ФІФА.

Минулорічний досвід АПЛ залишився неоднозначним. Багато тренерів і власників скаржились на те, що їхні клуби просто не встигли оформити усі бажані переходи, тому підготовка до сезону була зіпсована.

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