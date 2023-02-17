Поразка ПСЖ від Баварії у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:1) зовсім зіпсувала атмосферу в роздягальні французького клубу. В команді наростає незадоволення, яке не несе в собі нічого позитивного. Неймар та Маркіньйос критикують трансферну політику спортивного координатора Луїша Кампуша. Минулої суботи бразилець висловив недобрі слова на адресу Вітіньї та Екітіке, а наразі гнів на себе викликали Фабіан Руїс та Карлос Солер.

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"Вони не розуміють, чому ПСЖ дозволив Паредесу, Гуйє або навіть Юліану Дракслеру вислизнути, щоб залучити Вітінью, Екітіке, Фабіана Руїса та Карлоса Солера, навіть якщо останній сприймається трохи краще, ніж двоє інших. Це найслабкіший склад за всі часи, які я провів у клубі", – цитує L'equipe неназване джерело, близьке до команди.



Нагадаємо, що ПСЖ вперше з 2011 року програв в трьох офіційних матчах поспіль.

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