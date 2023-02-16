Бразилець навіть не думав довго сумувати після поразки від Баварії (0:1) у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ. Середу Ней присвятив покерному турніру European Poker Tour, який відбувався у Парижі, інформує RMC Sport.

Челсі почав переговори з ПСЖ щодо Неймара – позиції Мудрика під загрозою

Зірка ПСЖ швидко покинув основний розіграш, проте досяг певних успіхів у бонусних змаганнях. Неймар міг знову сісти за стіл у четвер, але поки невідомо, чи він скористається цим шансом. 16 лютого у ПСЖ якраз вихідний, хоча 31-річний форвард почав відпочивати ще раніше. Бразилець не тільки грав у покер, а й разом з друзями відвідав McDonald's пізно вночі.

Усі ці події посилили бажання ПСЖ позбутися найдорожчого футболіста світу, додає Le Parisien. Останнім часом Неймар не виблискує на полі, зате став фігурантом кількох скандалів у роздягальні. Контракт нападника чинний до літа 2027-го, але клуб може розглянути і безкоштовне прощання, щоб "списати" 36 млн євро річної зарплатні. Сам Неймар також роздратований вічною критикою на свою адресу.

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