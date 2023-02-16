Батько Ліонеля Мессі зазначив, що Барселона не робила пропозицій його синові.

Журналісти Sport.es вистежили батька Ліонеля Мессі в аеропорту Ель-Прат і запитали, чи варто чекати повернення чинного форварда ПСЖ до Барселони.

Мессі-старший вже у Барселоні після невдалих переговорів з ПСЖ

"Я не думаю, що Ліонель повернеться в Барсу, для цього немає умов. Від клубу не було пропозицій, ми не спілкувалися з Лапортою", – відповів Хорхе Мессі.

Раніше повідомлялося, що після того як Ліонель Мессі відхилив пропозицію ПСЖ щодо продовження контракту, його батько на кілька годин прилетів до Барселони.

Мессі стане вільним агентом через 4 місяці.