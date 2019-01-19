Сала, яким цікавилось Динамо, перейшов у Кардіфф за 15 млн фунтів

Нападник Нанта Еміліано Сала продовжить кар'єру в АПЛ.

Кардіфф на офіційному сайті повідомив про підписання контракту із форвардом Нанта Еміліано Сала. Повідомляється, що аргентинець поставив підпис під угодою, яка розраховано до літа 2022 року.

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Цей трансфер став рекордним для Кардіффа. Британські ЗМІ вважають, що Кардіфф заплатив Нанту за перехід Еміліано 15 млн фунтів.

До слова, раніше інтерес до Сала приписували київському Динамо, яке нещодавно підписало форварда Вілеем ІІ Франа Соля.

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