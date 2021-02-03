Нападник неаполітанців нещодавно травмувався, а курс реабілітації вирішив пройти на батьківщині. Для польоту в Бельгію Мертенс орендував приватний літак.

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Виліт з Італії пройшов успішно, а от під час посадки виникли деякі проблеми. У Бельгії був сильний дощ, а злітно-посадкова смуга виявилась слизькою. Через це літак не зумів втриматись на ній та опинився за її межами – у траві. На щастя, Дріс Мертенс відбувся лише переляком, повідомляє Nieuws Blad.

Зауважимо, 33-річний форвард у поточному сезоні взяв участь у 21 поєдинку Наполі, відзначився 5 голами та 7 асистами.

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