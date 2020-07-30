Листування Луческу з Суркісом нагадує якусь постановку, – Сопко

"Ця історія з листуванням, яка витікла в публічну площину, нагадує якусь постановку. Зроблено це з метою, щоб більш гідно вийти з ситуації двом сторонам цього союзу. Мірча Луческу реально міг відчути силу і вплив як фанатів, так і легенд Динамо. У кожного з них свій пул журналістів, який висвітлює думку цієї легенди.

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Напевно, він відчув, що яких би результатів він не досягнув, якого б прогресу не досяг, ця тінь великого Лобановського постійно буде його накривати. Місце на п'єдесталі не буде для нього вакантним, тому що воно зайняте Лобановським. Це теж б'є по самолюбству і амбіціям.

Ще одна причина, чому був зроблений такий крок: він хотів під цю відповідальність підтягнути і президента клубу. Мовляв, раз ось так до мене ставляться вболівальники, то це вже і ваша турбота. І якщо з боку громадськості, легенд клубу або уболівальників будуть якісь наїзди, то це проблема вже і президента клубу. Таким чином, Мірча заручився підтримкою Ігоря Суркіса", – поділився Сопко в інтерв'ю телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, що призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо викликало неоднозначні емоції у футбольної України, а сам фахівець через це навіть хотів покинути клуб. Офіційна презентація досвідченого румуна в Динамо запланована на 30 липня.

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