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Листування Луческу з Суркісом нагадує якусь постановку, – Сопко

08:25 - Читать на русском
Листування Луческу з Суркісом нагадує якусь постановку, – Сопко
Ігор Суркіс та Мірча Луческу / фото ФК Динамо

Експерт телеканалів "Футбол" Олександр Сопко прокоментував скандальну ситуацію з Мірчею Луческу та Ігорем Суркісом.

"Ця історія з листуванням, яка витікла в публічну площину, нагадує якусь постановку. Зроблено це з метою, щоб більш гідно вийти з ситуації двом сторонам цього союзу. Мірча Луческу реально міг відчути силу і вплив як фанатів, так і легенд Динамо. У кожного з них свій пул журналістів, який висвітлює думку цієї легенди.

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Напевно, він відчув, що яких би результатів він не досягнув, якого б прогресу не досяг, ця тінь великого Лобановського постійно буде його накривати. Місце на п'єдесталі не буде для нього вакантним, тому що воно зайняте Лобановським. Це теж б'є по самолюбству і амбіціям.

Ще одна причина, чому був зроблений такий крок: він хотів під цю відповідальність підтягнути і президента клубу. Мовляв, раз ось так до мене ставляться вболівальники, то це вже і ваша турбота. І якщо з боку громадськості, легенд клубу або уболівальників будуть якісь наїзди, то це проблема вже і президента клубу. Таким чином, Мірча заручився підтримкою Ігоря Суркіса", – поділився Сопко в інтерв'ю телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, що призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо викликало неоднозначні емоції у футбольної України, а сам фахівець через це навіть хотів покинути клуб. Офіційна презентація досвідченого румуна в Динамо запланована на 30 липня.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Валерій Лобановський Мірча Мірча Луческу Олександр Сопко
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