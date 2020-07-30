Переписка Луческу с Суркисом отдает какой-то постановкой, – Сопко

"Эта история с перепиской, которая вытекла в публичную плоскость, отдает какой-то постановкой. Сделано это с целью, чтобы более достойно выйти из ситуации двум сторонам этого союза. Мирча Луческу реально мог почувствовать силу и влияние как фанатов, так и легенд Динамо. У каждого из них свой пул журналистов, который освещает мнению этой легенды.

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Наверное, он почувствовал, что каких бы результатов он не достиг, которого бы прогресса не достиг, эта тень великого Лобановского всегда будет его покрывать. Место на пьедестале не будет для него вакантным, так как оно занято Лобановским. Это тоже бьет по самолюбию и амбициям.

Еще одна причина, почему был сделан такой шаг: он хотел под эту ответственность подтянуть и президента клуба. Мол, раз вот так ко мне относятся болельщики, это уже и ваша забота. И если со стороны общественности, легенд клуба или болельщиков будут какие-то наезды, то это проблема уже и президента клуба. Таким образом, Мирча заручился поддержкой Игоря Суркиса", – поделился Сопко в интервью телеканалу "Футбол".

Напомним, что назначение Мирчи Луческу главным тренером Динамо вызвало неоднозначные эмоции в футбольной Украины, а сам специалист из-за этого даже хотел покинуть клуб. Официальная презентация опытного румына в Динамо запланирована на 30 июля.

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