"Лише у фільмі бачив, щоб люди так кричали в літаку", – Дитятьєв розповів, як летів у відпустку

Захисник Краковії Олексій Дитятьєв розповів, як летів у відпустку з Польщі в Україну і свої пригоди в літаку.

"У житті ніколи б не подумав, що таке може статися. Було дуже страшно. Тепер я розумію, навіщо пристібаються в літаку і просять пристебнути дітей. Пару разів ми дуже сильно "пірнули". Було неймовірно страшно. Інших слів у мене немає. Літак рази три "провалився" дуже пристойно! Напевно, я тільки в фільмах бачив, коли люди так кричали в літаку.

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Що стосується мого майбутнього, то у мене залишився ще рік контракту з Краковією. Зараз веду переговори з клубом щодо його продовження. Думаю, що ми домовимося і ніяких проблем з цим не буде", – цитує Дитятьєва FootBoom.

У сезоні 2018/19 українець зіграв у 27 поєдинках, забив 1 гол та віддав 1 асист.

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