"Только в фильме видел, чтобы люди так кричали в самолете", – Дитятьев рассказал, как летел в отпуск

Защитник Краковии Алексей Дитятьев рассказал, как летел в отпуск из Польши в Украину и свои приключения в самолете.

"В жизни никогда бы не подумал, что такое может произойти. Было очень страшно. Теперь я понимаю, зачем пристегиваются в самолете и просят пристегнуть детей. Пару раз мы очень сильно «нырнули». Было невероятно страшно. Других слов у меня нет. Самолет раза три «провалился» очень прилично! Наверное, я только в фильмах видел, когда люди так кричали в самолете.

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Что касается моего будущего, то у меня остался еще год контракта с «Краковией». Сейчас веду переговоры с клубом относительно его продления. Думаю, что мы договоримся и никаких проблем с этим не будет", – цитирует Дитятьева FootBoom.

В сезоне 2018/19 украинец сыграл в 27 матчах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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