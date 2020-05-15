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Лише три гравці УПЛ змогли забити Динамо та Шахтарю у сезоні – кияни страждають від власних вихованців

15:27 610 Читать на русском
Лише три гравці УПЛ змогли забити Динамо та Шахтарю у сезоні – кияни страждають від власних вихованців
Владислав Супряга/ Сайт СК Дніпро-1

Далеко не кожен гравець чемпіонату України може похвалитися тим, що залишив автографи у воротах Динамо та Шахтаря за один сезон.

Кампанія 2019/20 подарувала лише трьох таких героїв, повідомляє Команда№1.

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Перший – захисник Зорі Богдан Михайліченко, який у 17 турі забив рідному Динамо, а в 23-му і Шахтарю. Форвард Ворскли Руслан Степанюк кривдив грандів у двох турах поспіль – 19-ий і 20-ий. Те саме вдалося Владиславу Супрязі з СК Дніпро-1, який спочатку хет-триком знищив Динамо у 20 турі, а через тиждень оформив гол престижу проти Шахтаря.

Додамо, що Михайліченко і Супряга є вихованцями Динамо, а останній і досі належить столичному клубу.

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Шахтар Шахтар Руслан Степанюк Руслан Степанюк Динамо Динамо Богдан Михайліченко Богдан Михайліченко Владислав Супряга Владислав Супряга
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