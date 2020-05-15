toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ГЕРМАНИЯ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНА

Только три игрока УПЛ смогли забить Динамо и Шахтеру в сезоне – киевляне страдают от собственных воспитанников

15:27 12 Читати українською
Только три игрока УПЛ смогли забить Динамо и Шахтеру в сезоне – киевляне страдают от собственных воспитанников
Владислав Супряга/ Сайт СК Днепр-1

Далеко не каждый игрок чемпионата Украины может похвастаться тем, что оставил автографы в воротах Динамо и Шахтера за один сезон.

Кампания 2019/20 подарила только трех таких героев, сообщает Команда№1.

"Первый месяц я боялся в столовую зайти": Миколенко – о трудностях в комуникации с другими игроками Динамо

Первый – защитник Зари Богдан Михайличенко, который в 17 туре забил родному Динамо, а в 23-м и Шахтеру. Форвард Ворсклы Руслан Степанюк обижал грандов в двух турах подряд– 19-й и 20-й. То же удалось Владиславу Супряге из СК Днепр-1, который сначала хет-триком уничтожил Динамо в 20 туре, а через неделю оформил гол престижа против Шахтера.

Добавим, что Михайличенко и Супряга являются воспитанниками Динамо, а последний до сих пор принадлежит столичному клубу.

"Тренувалися у селах, де кури полями бігали": як шокувати Динамо і Шахтар за 9 днів – він забив обом грандам

blog_ava
Клубы УПЛ не пришли к согласию относительно революционного формата – все останутся на своих стадионах
08:52
224
Теги
Руслан Степанюк Руслан Степанюк Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко Владислав Супряга Владислав Супряга
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
0
час
:
39
мин
Хоффенхайм
16:30
Герта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук