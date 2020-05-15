Только три игрока УПЛ смогли забить Динамо и Шахтеру в сезоне – киевляне страдают от собственных воспитанников

Далеко не каждый игрок чемпионата Украины может похвастаться тем, что оставил автографы в воротах Динамо и Шахтера за один сезон.

Кампания 2019/20 подарила только трех таких героев, сообщает Команда№1.

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Первый – защитник Зари Богдан Михайличенко, который в 17 туре забил родному Динамо, а в 23-м и Шахтеру. Форвард Ворсклы Руслан Степанюк обижал грандов в двух турах подряд– 19-й и 20-й. То же удалось Владиславу Супряге из СК Днепр-1, который сначала хет-триком уничтожил Динамо в 20 туре, а через неделю оформил гол престижа против Шахтера.

Добавим, что Михайличенко и Супряга являются воспитанниками Динамо, а последний до сих пор принадлежит столичному клубу.

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