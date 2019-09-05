Ліппі припустив, як Конте використовуватиме усіх нападників Інтера

Екс-наставник Інтера та збірної Італії Марчелло Ліппі пророкує нинішньому тренеру "нерадзуррі" Антоніо Конте атакувальний футбол.

"Думаю, Антоніо використовуватиме схему в три нападники. Чому він не може зіграти 3-4-3? Він уже робив це, і це можливо з Санчесом і Політано.

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Що стосується Мауро Ікарді, йому довелося піти. Більше я нічого не скажу. Мені подобається Лукаку. У нього є сила, міць, холоднокровність, простота в грі та темп", – цитує Ліппі gazzetta.it.

Нагадаємо, Інтер підписав влітку двох форвардів Манчестер Юнайтед – Ромелу Лукаку та Алексіса Санчеса.

Після двох турів Серії А Інтер очолює турнірну таблицю чемпіонату.

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