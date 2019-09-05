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Липпи предположил, как Конте будет использовать всех нападающих Интера

14:56 58 Читати українською
Липпи предположил, как Конте будет использовать всех нападающих Интера
Марчелло Липпи и Антонио Конте / Фото LaPresse

Экс-наставник Интера и сборной Италии Марчелло Липпи предрекает нынешнему тренеру "нерадзурри" Антонио Конте атакующий футбол.

"Думаю, Антонио будет использовать схему в три нападающих. Почему он не может сыграть 3-4-3? Он уже делал это, и это возможно с Санчесом и Поитано.

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Что касается Икарди, ему пришлось уйти. Больше я ничего не скажу. Мне нравится Лукаку. У него есть сила, мощь, хладнокровие, простота в игре и темп", – цитирует Липпи gazzetta.it.

Напомним, Интер подписал летом двух форвардов Манчестер Юнайтед – Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.

После двух туров Серии А Интер возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

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Теги
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