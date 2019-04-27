Ліпе Велозу: Хочу допомогти Львову кваліфікуватись до Ліги Європи

Півзахисник Львова Ліпе Велозу розповів про процес адаптації в клубі в онлайн-бесіді з уболівальниками "синьо-золотих левів".

"Я адаптувався в Україні досить швидко. Я дуже щасливий бути гравцем Львова. У клуба великі амбіції, тут грає багато бразильців. У мене з усіма хлопцями хороші відносини. Але якщо виділяти когось окремо, то це Бруно, Сабіно, Мартан і Кадіна.

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Хочу допомогти Львову кваліфікуватися в Лігу Європи. Можу запевнити, що докладу максимум зусиль, щоб це сталося.

Чи залишуся на наступний сезон? У мене є контракт з клубом, і зараз я сфокусований лише на тому, щоб Львів вдало завершив сезон.

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Уже з моменту свого народження знав, що буду грати в футбол. Хотів би досягти великих успіхів у футболі. Мрію потрапити в національну збірну Бразилії. Мій кумир? Роналдінью. Намагаюся брати приклад з Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Із ким би я пішов на вечерю? Однозначно з Мессі. Неймовірно, як йому вдається демонструвати такий нереальний футбол протягом багатьох років", – наводить слова Ліпе офіційний сайт клубу.

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