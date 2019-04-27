Алієв: Динамо буде важкувато у Львові

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв поділився очікуваннями від майбутнього матчу киян проти Львова.

"Перемога буде за Динамо, адже у Львова змінився тренер, і команда показує не хороші результати. Тим більше, в підсвідомості у гравців Динамо будуть попередні матчі, в яких Львів відбирав у них очки.

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Киянам буде важкувато у Львові. Але моя думка, що Динамо переможе. В один м'яч так точно, можливо і в два. Чемпіонська гонка ще триває, і Динамо буде кидати всі сили на чемпіонат, щоб наздогнати Шахтар", – розповів Алієв в коментарі FootballHub.

Нагадаємо, Динамо завітає в гості до Львова, завтра, 28 квітня. Початок матчу – о 19:30.

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