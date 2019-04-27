toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІВЕРПУЛЬ - ХАДДЕРСФІЛД БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ

Алієв: Динамо буде важкувато у Львові

10:54 179 Читать на русском
Алієв: Динамо буде важкувато у Львові
Олександр Алієв / соцмережі

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв поділився очікуваннями від майбутнього матчу киян проти Львова.

 

"Перемога буде за Динамо, адже у Львова змінився тренер, і команда показує не хороші результати. Тим більше, в підсвідомості у гравців Динамо будуть попередні матчі, в яких Львів відбирав у них очки.

УЄФА оштрафував Динамо на солідну суму за порушення у матчі з Челсі

Киянам буде важкувато у Львові. Але моя думка, що Динамо переможе. В один м'яч так точно, можливо і в два. Чемпіонська гонка ще триває, і Динамо буде кидати всі сили на чемпіонат, щоб наздогнати Шахтар", – розповів Алієв в коментарі FootballHub.

Нагадаємо, Динамо завітає в гості до Львова, завтра, 28 квітня. Початок матчу – о 19:30.

"У Китаї відкриють нашу школу". Ривок Циганкова, іспанський акцент, втеча тренерів у Шахтар – як працює академія Динамо

Теги
Динамо Динамо Львів Львів Львів - Динамо Олександр Алієв Олександр Алієв
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
55
хв
Чорноморець
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук