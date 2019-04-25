Динамо – Шахтар як найгірший матч, український Ліверпуль і вщухання бронзової інтриги: підсумки 25-го туру УПЛ

Футбол 24 підводить підсумки 25-го туру чемпіонату України. Класичне розчаровує, а мертві бджоли загули.

Класичне – найгірший матч туру

Здавалося, ніщо не зможе переплюнути за нецікавістю поєдинок у Львові між Карпатами та Чорноморцем, який пройшов без голів та з ліченою кількістю моментів. Футболісти Динамо та Шахтаря, однак, вирішили бути першими в УПЛ у всьому, в очній зустрічі розписавши нульову нічию з 45 фолами та першим серйозним ударом в площину на 90+4 хвилині – з пенальті. Таке жахливе за якістю гри Класичне навіть важко згадати.

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Звісно, вони вийшли у не зовсім оптимальних складах, але ж ніяк резервом. Шахтар, який в разі перемоги мав шанс остаточно закрити всі питання по чемпіонству, більше грав на утримання рахунку – особливо у другому таймі, коли не вдалося провести жодної нормальної атаки. Динамо ж за будь-яку ціну мало вигравати цей матч, але до перерви команда Олександра Хацкевича діяла занадто обережно, ніби їй було що втрачати. По перерві кияни забігали активніше, але лідери "біло-синіх" діяли настільки неефективно, що Карлос Де Пена – футболіст, який не грав 8 місяців – став найпомітнішим на полі.

Олександр Хацкевич на післяматчевій прес-конференції вщент розніс арбітраж, який свистів фол при кожному другому дотику. Після попереднього Класичного на те ж саме скаржився Пауло Фонсека, що сигналізує про реальне існування проблеми – темп гри через дії вітчизняних рефері збивається, атаки не встигають розгорнутися, а футболісти швидко сідають на картки й діють обережніше.

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Саме так сталося у Класичному, але Віталія Романова можна зрозуміти – гранди в очних протистояннях лупцюють один одного, як Конор Макрегор та Нейт Діас. Так чи інакше, але постійні свистки посилили гнітюче враження від нудного дербі. Цей матч – найгірше, що могло статися з туром УПЛ.

Мертві бджоли загули

На дні турнірної таблиці було весело. Команди, від яких вже не чекали нічого, крім тихого вильоту та нових тренерських відставок, несподівано зіграли у якісний футбол. Особливо це стосується Ворскли, яка у семи попередніх турах не виграла жодного поєдинку, пропустивши близько двох десятків голів. Цього разу вона знову не виграла і знову витягнула з сітки цілу торбу м'ячів, але ж який це був матч!

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Десна до перерви вела з рахунком 3:0 і не реалізувала пенальті, але всього за 19 хвилин другого тайму пропустила від полтавців тричі – чим же Ворскла не український Ліверпуль? Залишається вірити, що це початок відродження "зелено-білих".

Також слід відзначити Олімпік, який здобув першу за 12 матчів перемогу. Жертвою донеччан став Арсенал-Київ, який навесні тричі переміг, поступився лише Динамо й навіть тимчасово покинув останню сходинку в турнірній таблиці. Саме "каноніри" здавалися фаворитом зустрічі, адже Олімпік тільки-тільки прийняв новий тренер – Ігор Климовський. Як виявилось, зміни пішли на користь: "олімпійці" провели нервовий, але виграшний поєдинок, до перерви забивши 2 голи й опісля спокійно відоборонявшись. З жовтня минулого року Олімпік подібних результатів не знав.

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Не варто забувати і про Чорноморець, який видав дуже рівний матч проти Карпат. Футбол виявився доволі нудним і завершився без голів, але наприкінці зустрічі одесити створили такі моменти, про які львів’яни навіть мріяти не могли. Те, як "моряки" легко забрали завершення поєдинку у Львові, наштовхує на думку, що в Ангела Червнкова не все втрачено. Чорноморець повернувся на передостанню позицію та продемонстрував нормальний футбол, а не те, що бачили вболівальники у попередніх турах. Боротьба за виживання обіцяє бути цікавою.

Олександрія буде бронзовою, Зорю продовжує лихоманити

Після розгромної поразки Зорі в минулому турі та перемоги Олександрії розрив між головними конкурентами у боротьбі за 3-є місце збільшився до 12 очок. Це вже занесло над головою підопічних Володимира Шарана бронзові медалі, однак в разі програшу Маріуполю розрив міг скоротитися – а через тиждень очна зустріч з луганцями. Перед "жовто-чорними" замайоріла цілком реальна можливість повторити успіх Ліверпуля, розгубивши 6 залікових балів на рівному місці.

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Побоювання не виправдались. Олександрія досить переконливо впоралась зі спротивом азовців, оформивши перемогу 2:1 – всі голи були забиті у першому таймі. Команда підтвердила свою стабільність, а вона, як відомо, є головною ознакою класу. Те ж саме не можна сказати про Зорю, яка перервала свою 4-матчеву серію поразок, однак була дуже близькою до домашньої нічиєї зі Львовом.

Переможний гол Караваєва з пенальті на 90+1 хвилині врятував "мужиків" від ганьби, однак фізичний стан Юрія Вернидуба після фінального свистка краще за будь-що інше довів проблеми у футболі його команди – тренер рознервувався й не зміг прийти на прес-конференцію.

Вольова перемога Зорі над Львовом у відеоогляді матчу – 2:1

Це лише третя перемога "мужиків" навесні; до того вдалося тільки розгромити напівмертву Ворсклу та здобути мінімальну звитягу над Львовом у Кубку. Такими темпами бронзу не візьмеш.

Львів падає у яму

До речі, про "містян". Львів’яни поразкою у Запоріжжі оформили серію у 4 поразки поспіль, відставши від п’ятого Маріуполя на 3 очки. Поки що ситуація виглядає нормально – практично в кожній грі команда не залишала поле без забитих голів, а наздогнати азовців часу вдосталь. Тим не менш, загальна атмосфера навколо клубу, викликана відставкою Юрія Бакалова, не вселяє оптимізму.

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Попереду у Львова дуже складний календар. У наступних турах потрібно буде зустрітись з надзвичайно мотивованими Динамо та Шахтарем – це, ймовірно, додасть у програшну серію ще 2 матчі. В якому психологічному стані опиняться футболісти після такого удару і як на це відреагує одіозне керівництво – це ще те питаннячко, але наразі Львів виглядає аутсайдером боротьби за п’ятірку. Втім в УПЛ все може змінитися буквально за тиждень.

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