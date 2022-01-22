Ліга 1, 22 тур

Ліон – Сент-Етьєн – 1:0

Гол: Дембеле, 15 (пен.)

"Ткачі" півтора місяця не знали гіркоти поразок – 5 нічиїх та одна перемога. Очікувалося продовження серії, оскільки в гості приїхав "мертвий" Сент-Етьєн з дна турнірної таблиці.

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Все вирішилось на 15-й хвилині. Капітан гостей Колодзейчак вирішив збити Муссу Дембеле, який перебував на куті карного майданчика. Бити пенальті взявся сам постраждалий, чітко розвівши м'яч і пенальті по різних кутах. Ліон був зобов'язаний щонайменше подвоювати перевагу, але благополучно зіпсував усі свої моменти.

Надмірна "товариськість" заважає підопічним Петера Боса серйозно підійматися в таблиці – поки лише 10 місце. Натомість Сент-Етьєн вже виглядає командою рівня Ліги 2. Колись легендарний клуб програв 7 турів поспіль, відстаючи від рятівної зони на 6 очок.

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