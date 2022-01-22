Лион остается без поражений в 2022 году – пенальти позволил "ткачам" одолеть безнадежный Сент-Этьен
Лиону пришлось помучиться в матче-открытии 22-го тура Лиги 1 против Сент-Этьена.
Лига 1, 22 тур
Лион – Сент-Этьен – 1:0
Гол: Дембеле, 15 (пен.)
"Ткачи" полтора месяца не знали горечи поражений – 5 ничьих и одна победа. Ожидалось продолжение серии, поскольку в гости приехал "мертвый" Сент-Этьен со дна турнирной таблицы.
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Все решилось на 15-й минуте. Капитан гостей Колодзейчак решил сбить Муссу Дембеле, находившегося на углу штрафной площади. Бить пенальти взялся сам пострадавший, четко разведя мяч и пенальти по разным углам. Лион был обязан как минимум удваивать преимущество, но благополучно упустил все свои моменты.
Чрезмерная "дружественность" мешает подопечным Петера Боса серьезно подниматься в таблице – пока только 10 место. Сент-Этьен уже выглядит командой уровня Лиги 2. Когда-то легендарный клуб проиграл 7 туров подряд, отставая от спасительной зоны на 6 очков.
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