У середу відбулася низка поєдинків чемпіонату Франції, які раніше довелося переносити.

Ліга 1, перенсені матчі 19-го і 20-го турів

Клермон – Страсбур – 0:2

Голи: Гамейро, 44, Унтонджі, 77 (аг)

Лілль – Лор'ян – 3:1

Голи: Ліхаджі, 10, Єнц, 19 (аг), Мандава, 31 – Сумано, 90+3

Монпельє – Труа – 0:1

Гол: Шавальєрен, 74

Вилучення: Саваньє, 63 (М)

Страсбур здобув третю перемогу поспіль і наблизився до зони ЛЧ на відстань 2 очок. У минулому сезоні команда боролася за виживання, а зараз йде четвертою, на класі перемагаючи нинішніх аутсайдерів.

Мудрик зацікавив французький Ланс ​​​​​​

Лілль за один тайм зім'яв Лор'ян. Чинний чемпіон не знає гіркоти поразки у 9 останніх турах Ліги 1, однак наразі цього вистачає лише для восьмої сходинки. Справи Лор'яна значно гірші – зона перехідних матчів за виживання.

Труа вистачило шедевра Шавальєрена, щоб здолати Монпельє. Господарі самі полегшили справу, отримавши червону картку на 63-й хвилині (Саваньє грубо наступив гравцю Труа на коліно). У голі взяв безпосередню участь Жерсон Родрігес, який належить Динамо. Люксембуржець коліном відкинув м'яч Шавальєрену, а той гарматним ударом з 20 метрів ледь не розірвав сітку. Труа перервав серію з 4 матчів без перемог, віддалившись від небезпечної зони на 3 очки.

Реал подарував Луніну перший трофей, величний камбек Коутінью, Ліга Пепа та страждання Миколенка – огляд вікенду