Ліга 1: Жерсон віддав переможний асист коліном, Лілль за тайм знищив Лор'ян, сенсаційний Страсбур наблизився до зони ЛЧ
У середу відбулася низка поєдинків чемпіонату Франції, які раніше довелося переносити.
Ліга 1, перенсені матчі 19-го і 20-го турів
Клермон – Страсбур – 0:2
Голи: Гамейро, 44, Унтонджі, 77 (аг)
Лілль – Лор'ян – 3:1
Голи: Ліхаджі, 10, Єнц, 19 (аг), Мандава, 31 – Сумано, 90+3
Монпельє – Труа – 0:1
Гол: Шавальєрен, 74
Вилучення: Саваньє, 63 (М)
Страсбур здобув третю перемогу поспіль і наблизився до зони ЛЧ на відстань 2 очок. У минулому сезоні команда боролася за виживання, а зараз йде четвертою, на класі перемагаючи нинішніх аутсайдерів.
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Лілль за один тайм зім'яв Лор'ян. Чинний чемпіон не знає гіркоти поразки у 9 останніх турах Ліги 1, однак наразі цього вистачає лише для восьмої сходинки. Справи Лор'яна значно гірші – зона перехідних матчів за виживання.
Труа вистачило шедевра Шавальєрена, щоб здолати Монпельє. Господарі самі полегшили справу, отримавши червону картку на 63-й хвилині (Саваньє грубо наступив гравцю Труа на коліно). У голі взяв безпосередню участь Жерсон Родрігес, який належить Динамо. Люксембуржець коліном відкинув м'яч Шавальєрену, а той гарматним ударом з 20 метрів ледь не розірвав сітку. Труа перервав серію з 4 матчів без перемог, віддалившись від небезпечної зони на 3 очки.
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