Ніколас Тальяфіко покинув Аякс явно не заради того клубу, про який міг мріяти.

Ліон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 29-річного аргентинця. Сума трансферу склала скромні 4,2 млн євро, особистий контракт розрахований на 3 роки.

Аякс скасував спаринг через коронавірус – поєдинок з Шахтарем через три дні

Тальяфіко був лідером Аякса, який сенсаційно дістався півфіналу ЛЧ 2018/19. Амстердамці повісили цінник у 30 млн євро, а лівого захисника постійно пов'язували з Барселоною, Ман Сіті та іншими грандами. Втім, Ніко явно пересидів у столиці Нідерландів і перестав бути гарячим лотом на ринку. Цього літа вже ніхто з топ-клубів не полював на Тальяфіко, попри мізерну ціну завдяки останньому року контракту.

Додамо, що Ліон завершив минулий сезон на восьмій сходинці Ліги 1 і залишився без єврокубків.

"Якщо треба бути воротарем – буду": перше інтерв'ю Зінченка в Арсеналі – про мрію дитинства, роль Артети і таємницю