Поєдинок між Ліоном та Парижем не був дограний. Команди провели лише один тайм, а гру довелось зупинити, оскільки фанати Ліона напали на групу підтримки суперника. Федерація футболу Франції несподівано виключила одразу два клуби з турніру, інформує офіційний сайт ФФФ.

Кубок Франції: Ліон та Париж не змогли дограти матч через агресивну поведінку фанатів

Париж проведе 5 домашніх поєдинків без своїх вболівальників і заплатить 10 тисяч євро штрафу. Ліон отримав суворіше покарання: умовна дискваліфікація з Кубку Франції на наступну кампанію, заборона фанатам "олімпійців" відвідувати виїзні матчі до кінця сезону 2021/22, штраф у 52 тисячі євро та покриття витрат Парижа на ремонт сидінь на стадіоні.

Зауважимо, що через виключення обох команд Ніцца автоматично опинилась у наступній стадії, адже саме вона мала грати з переможцем пари Париж – Ліон.

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