Поединок между Лионом и Парижем не был доигран. Команды провели всего один тайм, а игру пришлось остановить, поскольку фанаты Лиона напали на группу поддержки соперника. Федерация футбола Франции неожиданно исключила сразу два клуба из турнира, сообщает официальный сайт ФФФ .

Кубок Франции: Лион и Париж не смогли доиграть матч из-за агрессивного поведения фанатов

Париж проведет пять домашних поединков без своих болельщиков и заплатит 10 тысяч евро штрафа. Лион получил более суровое наказание: условная дисквалификация с Кубка Франции на следующую кампанию, запрет фанатам "олимпийцев" посещать выездные матчи до конца сезона 2021/22, штраф в 52 тысячи евро и покрытие расходов Парижа на ремонт сидений на стадионе.

Отметим, что из-за исключения обеих команд Ницца автоматически оказалась в следующей стадии, ведь именно она должна была играть с победителем пары Париж – Лион.