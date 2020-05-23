Ліон та ще два клуби Ліги 1 програли суд щодо остаточної зупинки сезону у Франції

Суд в Парижі відхилив апеляцію трьох учасників французької Ліги 1 щодо правомірності дострокового припинення чемпіонату.

"Суд дійшов логічного висновку, що рішення, прийняте Радою ліги 30 квітня, може бути оскаржене лише Державною радою", – наводить Sky Sports коментар рішення суду з посиланням на агентство AFP.

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Розіграші Ліги 1 і Ліги 2 були достроково завершені в кінці квітня після того, як влада Франції оголосила, що через пандемію коронавірусу до вересня в країні заборонені всі спортивні змагання, навіть ті, які проводяться без уболівальників.

У підсумковій таблиці Ліги 1 Ліон, набравши 40 очок, посів сьоме місце. Французька команда мала намір до завершення сезону піднятися в зону єврокубків. Ам'єн і Тулуза за підсумками кампанії вилетіли до другого дивізіону.

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