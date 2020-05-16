Ульє звинуватив ПСЖ і Марсель у змові – постраждав колишній клуб легенди

Легендарний французький фахівець Жерар Ульє переконаний, що провідні клуби Ліги 1 змовилися достроково завершити сезон 2019/20 і втягнули уряд у власні брудні ігри.

"Між Марселем і ПСЖ є змова, і це сильно вплинуло на рішення завершити сезон. Вони уклали альянс, досягли дружньої домовленості. Думаю, вони передусім запланували змову проти Ліона.

Клуби Ліги 1 свідомо позбавили Ліон єврокубків, – Le Parisien

Це залишеться таємницею, оскільки в ситуації замішана французька держава. Я слідкував за всіма прес-конференціями Еммануеля Макрона та Едуара Філіппа (президент і прем'єр-міністр Франції – Футбол 24), і вони ніколи не говорили про спорт. Та раптом наприкінці вони заявили, що Ліга 1 не буде відновлена. Це було вперше, коли вони говорили про спорт. Вважаю це дуже дивним.

Я вбачаю цей шлях несправедливим. Чемпіонат не завершується після 3-го, 19-го чи 28-го туру. Ми або йдемо до кінця, або ж вважаємо турнір таким, що не відбувся", – цитує 72-річного фахівця Goal.

Нагадаємо, Ліон ішов 5-м після 27-го туру, але програв у наступному й опустився на 7-ме місце. Проте, в рамках 28-го туру не встигли зіграти всі матчі (не відбувся поєдинок ПСЖ – Страсбур), тому ліонці сподівалися на анулювання результатів. Однак, клуби ліги вирішили не зважати на це. Проти були лише Лілль, Нант та Ам'єн. Як наслідок, Ліон вперше за 23 роки не потрапив до єврокубків.

Відзначимо, що екс-керманич Ліверпуля Жерар Ульє у 2005-2007 рр. очолював Ліон, а нині працює радником президента "ткачів" Жана-Мішеля Ола.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1