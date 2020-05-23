Лион и еще два клуба Лиги 1 проиграли суд об окончательной остановке сезона во Франции

Суд в Париже отклонил апелляцию трех участников французской Лиги 1 о правомерности досрочного прекращения чемпионата.

"Суд пришел к логическому выводу, что решение, принятое Советом лиги 30 апреля, может быть обжаловано только Государственным советом", – приводит Sky Sports комментарий решения суда со ссылкой на агентство AFP.

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Розыгрыше Лиги 1 и Лиги 2 были досрочно завершены в конце апреля после того, как власти Франции объявили, что из-за пандемии коронавируса до сентября в стране запрещены все спортивные соревнования, даже те, которые проводятся без болельщиков.

В итоговой таблице Лиги 1 Лион, набрав 40 очков, занял седьмое место. Французская команда намеревалась до конца сезона подняться в зону еврокубков. Амьен и Тулуза по итогам кампании вылетели во второй дивизион.

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