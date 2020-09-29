Ліон та Мілан домовились щодо трансферу Пакета
22:17 - Читать на русском
Французький та італійський гранди узгодили гучний трансфер.
Хавбек Мілана Лукас Пакета продовжить свою кар'єру у Ліоні, повідомляє GianlucaDiMarzio.
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"Россонері" отримають за 23-річного бразильця 21 млн євро, також також італійський клуб претендуватиме на відсотки від перепродажу півзахисника. Контракт Лукаса з півфіналістом Ліги чемпіонів розрахований на 5 років.
У минулому сезоні Ліги 1 Пакета провів 24 матчі, в яких відзначився одним асистом.
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