Ліон дійшов висновку, що погарячкував з ціною на Депая і вирішив її знизити, повідомляє L'Equipe.

Барселона не може собі дозволити Депая, – несподівана заява президента Ліона

У трансфері 26-річного нідерландця зацікавлений особисто новоспечений тренер Барси Рональд Куман, і французи захотіли отримати за нападника не менше 25 млн. У таборі каталонців вважають цю суму необгрунтованою, адже контракт гравця завершується наступного літа. Зараз "ткачі" готові знизити свої фінансові апетити.

У минулому сезоні Ліги 1 Мемфіс провів 13 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та трьома асистами.

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