Лион и Милан договорились о трансфере Пакета
22:19 - Читати українською
Французский и итальянский гранды согласовали громкий трансфер.
Хавбек Милана Лукас Пакета продолжит свою карьеру в Лионе, сообщает GianlucaDiMarzio.
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"Россонери" получат за 23-летнего бразильца 21 млн евро, также итальянский клуб будет претендовать на проценты от перепродажи полузащитника. Контракт Лукаса с полуфиналистом Лиги чемпионов рассчитан на 5 лет.
В прошлом сезоне Лиги 1 Пакета провел 24 матча, в которых отметился одним ассистом.
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