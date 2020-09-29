Хавбек Милана Лукас Пакета продолжит свою карьеру в Лионе, сообщает GianlucaDiMarzio.

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"Россонери" получат за 23-летнего бразильца 21 млн евро, также итальянский клуб будет претендовать на проценты от перепродажи полузащитника. Контракт Лукаса с полуфиналистом Лиги чемпионов рассчитан на 5 лет.

В прошлом сезоне Лиги 1 Пакета провел 24 матча, в которых отметился одним ассистом.

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